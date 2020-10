22-årig dømt for sex med mindreårig

En 22-årig mand er blevet idømt tre måneders betinget fængsel for at have haft samleje med et barn under 15 år i Fredensborg Kommune. Det skete ved Retten i Helsingør tidligere på efteråret. Ifølge dombogen havde den 22-årige tilbage i efteråret 2016 været sammen med en dengang 13-årig pige adskillige gange. Selv forklarede han, at de havde et forhold, hvilket pigen også bekræftede i retten. Han erkendte sig delvist skyldig, idet han kunne erkende, at han havde været sammen med den 13-årige pige mellem 10 og 15 gange, og at han på det tidspunkt var bevidst om hendes unge alder.