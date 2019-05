Da Per Gyrum Skolen fik lov til at købe Niverødgårds hovedbygning af kommunen i 2015, opstod et tæt naboskab, der ikke er godt - beboerne i de nærliggende boliger føler sig allerede nu generet af støj fra skolen. En udvidelsen vil betyde, at hovedindgangen flyttes til bagsiden af bygningen, lover skolen. Foto: Allan Nørregaard

200 elevers støj skal kunne styres

Per Gyrum Skolen skal komme med et mere konkrete forslag til at dæmpe støj og reducere trafik for at få lov til at udvide skolen, lyder et oplæg til politikerne.

En kys-og-kør bane langs Nivåvej kan være et af de greb, der muliggør en udvidelse af Per Gyrum Skolen. På den måde kan elever gå på en sti langs søen, og færre biler skal køre ad Mariehøj til privatskolen, der gerne vil have lokalplan til at bygge 800 kvadratmeter i haven bag hovedbygningen Niverødgården.