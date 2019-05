20-årig fængslet en måned efter knivstikkeri

En måned er gået uden anholdelser i sagen, men tirsdag morgen klokken 06.45 blev en 20-årig mand arresteret. Nogle timer senere blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør, hvor han var sigtet for tre lovovertrædelser. Først og fremmest at have brugt med kniven til at stikke den 24-årige med, at have været i besiddelse af den og for at have råbt ord i stil med »nu dræber jeg dig« og »jeg stikker dig ned nu« til den forurettede.