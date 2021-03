19 nye statsborgere fik en coronahilsen i stedet for håndtryk

For risikoen for coronasmitte satte sit præg på statsborgerceremonien, der normalt plejer at blive afholdt som et festligt fællesarrangemet i rådhuskælderen. I stedet var arrangementet flyttet til byrådssalen. Her kom de 19 nye statsborgere ind én efter én og satte deres underskrift og fik overrakt en gave fra kommunen med blandt andet Trap Danmarks bog om Fredensborg Kommune, et Dannebrogsflag og lidt godt til ganen.