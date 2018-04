17-årig fængslet i sag om blufærdighed og trusler

Den 17-årige dreng blev dengang idømt 20 dages betinget fængsel og er nu sigtet for at have sagt til et af vidnerne fra dengang, at han kendte til den 16-årige drengs forklaring, og at det var noget lort, han havde fortalt til politiet.

Derefter blev den 16-årige væltet omkuld, og den 17-årige greb ham om halsen.