140 år fejres med to dages havnefest

Der er aktiviteter for både børn og voksne, med sildebord, keglebane, krabbevæddeløb, og et af højdepunkterne vil måske være, når der er stor fiktiv redningsaktion tæt på havnen med helikopter og både. Redningsaktionen er planlagt til lørdag klokken 14.00, hvis ikke redningstjenesten er optaget andre steder. Fredag klokken 19.00 er der mulighed for at øve sig i at gå på line over havnebassinet, inden det kulminerer lørdag lkokken 16.30 med det store linedans-show over havnebassinet. Klokken 16.00 kan gæsterne glæde sig til jubilæumstalen, der holdes af viceborgmester Ulla Hardy-Hansen. På det tidspunkt er borgmesteren ved at forberede sig til at gå over havnebassinet på line, så han er travlt optaget...