13 nye bydelsmødre blev fejret med diplom og taler

- Fremover kan I være med at bygge broer i lokal samfundet. Det er ikke nemt at byge broer, I ved alt om det. Men I har valgt ikke at give op, I har valgt at bygge broer og I har valgt at kæmpe for at vores fælles samfund blive bedre. Vi har heldigvis rigtig mange borgere her i kommunen, som gør stor frivillig indsats for andre borgere. I er med i vores frivillige borgere og dermed er en del af vigtig del af vores fælles fremtid. Det skal I have en stor tak for, sagde han ifølge en kort pressemeddelelse fra Bydelsmødrene.