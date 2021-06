Se billedserie Raaman Krishnapillai har fået lutter 12-taller i både årskarakterer og til eksamener, mens han har drevet »Ung Invest« frivilligt og hjulpet studiekammerater med lektier. Her er han fotograferet ved hjemmet i Humlebæk sammen med sin mor, Sarathadevy Krishnapillai, far, Baleswaran Krishnapillai og søskende. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

12 her, der og alle vegne: Superstudent er beskeden efter imponerende resultat

Det har været superhårdt, men det handler også lidt om held, lyder det fra 19-årige Raaman Krishnapillai, der i sin gymnasietid har scoret 12 intet mindre end 31 gange.

Fredensborg - 23. juni 2021 kl. 19:14 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Raaman Krishnapillai har prøvet det før. Men onsdag vil nok stå lidt klarere i hans hukommelse, da han afsluttede sin sidste eksamen på Esgergærde Gymnasium & HF med et 12-tal.

Det var nemlig hans 31. af slagsen, når man tæller både eksamener og årskarakterer med. Det er dét, der bestemmer ens gennemsnit, hvilket for Raaman Krishnapillai ender på 12,4.

- Det har været superhårdt, men det handler også lidt om held, når man får 12 så mange gange. Men egentlig er det ikke selve karakteren, der er vigtig, men det at bevise for mig selv, at det giver pote en lægge en indsats i noget, siger Raaman Krishnapillai.

Samtidig lægger han det gode studiemiljø, han mener, der har været i hans klasse på bioteknologi-linjen på gymnasiet til grund for, at han har kunnet klare det godt i gymnasiet, hvor han udover biotek har haft engelsk, matematik, historie og dansk på a-niveau, hvilket gør, at han kan gange sit snit med 1,03. Det var sidstnævnte, dansk, Raaman Krishnapillai onsdag var oppe i mundtligt, hvor det altså også blev til et 12-tal.

- Det er ikke kun mig, der har fået et flot snit. I klassen har vi lavet en masse grineren ting sammen, og der har da også været nogle gange, man ikke lige fik lavet lektier, fordi man skulle noget andet, siger Raaman Krishnapillai og uddyber:

- Fagligt og socialt har der været et godt studiemiljø, og det har jeg været super glad for. Det er ærgerligt, hvis man ikke er tilstede og spilder sin tid i gymnasiet, men så længe man har gjort sit, kan resten være ligegyldigt.

Og bare fordi han og mange andre fra klassen har klaret sig godt, er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan have det sjovt uden for skolen, mener han.

- Når jeg har set de her artikler med folk, der har klaret sig godt, har nogle fået det til at lyde som om, det kun handler om benhård prioritering. Men det sociale er også vigtigt, og det handler lige så meget om bare at gøre en indsats, når man er i skole.

Fremtiden Raaman Krishnapillai, der har tamilske rødder og til dagligt bor med sine forældre i Humlebæk, skal bruge de næste par dage på at fejre studentertiden med studentergilder, translokation, vogntur og hvad der ellers hører sig til.

Når det er overstået, regner han med at tage et års pause fra bøgerne og fortsætte på nogle af de projekter, han har kørt sideløbende i sin gymnasietid, og som har været sat på hold under hans eksamensperiode de sidste par uger.

For udover at hjælpe medstuderende med lektier, hvilket også har givet meget til ham selv, har Raaman Krishnapillai stiftet »Ung Invest«, hvis formål er at hjælpe unge i gang på aktiemarkedet, og som har konti på både YouTube, Discord, Facebook og Instagram, hvor i alt flere tusinde følger med. Også på det nyere sociale medie TikTok har Raaman Krishnapillai profil og finansielle guide 22 tusinde følgere.

- Jeg har både i folkeskolen og gymnasiet haft nogle super gode venner, hvor nogle også interesserer sig for SoMe-marketing, og vi er også i gang med et nyt projekt, der handler om undervisning, siger Raaman Krishnapillai og tilføjer, at han ikke kan sige meget mere, både af kommercielle hensyn og fordi det stadig er i støbeskeen.

Hvad der skal ske efter det første sabbatår, står endnu uklart for Raaman Krishnapillai.

- Jeg skal holde pause fra studier, hvor jeg så kan arbejde på de her projekter. Og så kan det være, det bliver noget op CBS (Copenhagen Business School, red.), men det er ikke sikkert.

Med jævne mellemrum sker det, at der på enkelte elevers eksamensbevis udelukkende står 12. Det skete også på Espergærde Gymnasium & HF i 2017, hvor det lykkedes Anna-Sophie Thein at få 12 37 gange. Se flere billeder ved at klikke på billedet øverst i artiklen.