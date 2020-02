114.000 brugere ramt af Aula-læk

Fejlen er opstået hos det børsnoterede danske it-selskab Netcompany, der stod for en opdatering søndag den 9. februar klokken 07.43. Systemlogs viser, at cirka 2400 brugere i løbet af de efterfølgende 63 timer søgte kontaktinformationer om cirka 114.000 brugere, og i den periode har de kunnet se informationer om forældremyndighed over børnene. Derudover har cirka 6.000 brugere »fremsøgt andre brugeres profiler«, hvor de personfølsomme oplysninger om forældremyndighed også var tilgængelige. Der er tale om en vurdering - og det er ikke sikkert, at brugerne har lagt mærke til de personfølsomme oplysninger, der pludselig fremgik på kontaktlisten over forældre.

