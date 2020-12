1000 malebøger til syge børn

For andet år i træk får børnene på Hillerød Sygehus nu malebøger af Lions Club. Sidste år var var bogen spækket med H. C. Andersens eventyr. I år foregår malebogens historie i Nepal - bogen hedder »Landet på den anden side« og handler om en kat, en frø og en sommerfugl og en lang hængebro over en dyb kløft. Der er tilhørende tegninger til fortællingen, som børnene kan farvelægge undervejs.

Kipling Travel, der er ekspert i rejser til Nepal, har støttet produktionen af malebogen. Den er også udgivet på nepali, hvor den indgår i et uddannelsesprojekt for børn og unge i Phalebas i Parbat-distriktet i Nepal, hvor den lange hængebro findes, fortæller Lionsklubberne i Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Nepal er et af Lions Danmarks indsatsområder. Lions Danmarks Katastrofehjælp har flere gange givet penge til genopbygningen af landet efter de talrige jordskælv, og Lions Fredensborg har efter et af disse jordskælv sponsoreret et hæfte for mindre børn med et nepalesisk sagn om et jordskælv. Hæftet blev uddelt til skoler i Parbat-distriktet, fortæller Lionsklubberne.