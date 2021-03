10 meter betyder noget for fuglene

Byrådspolitikerne har fået nej fra Fredningsnævnet til at inddrage et 10 meter bredt bælte af et fredet areal syd for Nivå Havn. I visionsprojektet for Nivå Havn og Strandpark er der skitseret nye adgangsveje, der skal lette færdslen om sommeren, hvor der ofte er trafikalt kaos på havnen.

Ved at udvide havneområdet 10 meter mod syd ville det blive lettere at lave en trafiksikker adgang. Desuden ville det skabe plads til yderligere 65 parkeringspladser på havneområdet, men Fredningsnævnet har givet afslag. Fredningsnævnet lægger i afgørelsen vægt på, at visionsplanen og ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad argumenterer for, at det ikke kan lade sig gøre med bedre adgangsforhold inden for det nuværende havneområde. Trafikseparering og forbedret skiltning er muligheder, der ikke er udnyttet, vurderer Fredningsnævnet. Desuden bemærker Fredningsnævnet, at der er mulighed for at skabe parkeringspladser til et større antal biler vest for Strandvejen, dog på et fredet areal, men der kan eventuelt søges dispensation.