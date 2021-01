Fredensborg Skole er særligt opmærksomme på, hvordan eleverne trives under coronapandemien. Lærerne fornemmer, at en del af eleverne har svært ved at holde motivationen oppe, når ikke det sociale følger med. Derfor tænker de nu i nye baner for at passe på eleverne. Foto:

10. klasseskolen med nyt tiltag: Corona-ensomheden skal gås væk

Flere elever har det svært med hjemmeundervisning, og derfor forsøger skolen nu at give en hjælpende hånd.

24. januar 2021

Det er snart et år siden, at coronapandemien ramte Danmark. Siden har hverdagen været begrænset af restriktioner, og det har betydet færre sociale arrangementer og flere online aktiviteter. På Fredensborg Skole har den lange pandemi sat sine spor blandt 10.klasseeleverne.

Siden begyndelsen af december har skolen været lukket ned for al fysisk undervisning, og derfor har mange elever siddet dag ud og dag ind bag computerskærmen - isoleret fra det sociale netværk, de ellers var så vant til, prægede hverdagen ovre på skolen.

- Vi begynder at kunne mærke på vores elever, at de har det hårdt. Vi fornemmer, at der er en del, der føler sig ensomme, og som ikke trives særlig godt med onlineundervisning, lyder det fra Simon Smidt Jensen, der er afdelingsleder på Fredensborg Skoles 10. klasse.

Gåture mod ensomhed For at hjælpe de elever, der har det særligt svært under nedlukningen, og som skolens lærere vurderer har brug for lidt luftforandring for at klare de kommende uger, der højst sandsynligt også byder på flere lange dage bag skærmen, så arrangerer skolen nu en række gåture. Her møder en af skolepædagogerne eleven ude på dens bopæl, og så går de ellers en tur sammen med to meters afstand, som restriktionerne foreskriver, selvfølgelig.

- Vi bliver nødt til at gøre noget for at støtte de elever, der har det sværest i den her tid, og det vil vi forsøge at gøre med de her gåture.

Her får eleven mulighed for at snakke med en anden voksen end sine forældre, og kommer samtidig lidt ud, siger Simon Smidt Jensen og tilføjer, at han oplever, at eleverne er rigtig gode til at tage restriktionerne seriøst.

- Man må sige, at vi har nogle velopdragende unge mennesker her på skolen. For langt de flestes vedkommende, så ser de ikke mere end fem, som anbefalingerne lyder. Alle deres fritidsinteresser er aflyst, og de ser ikke hinanden på kryds og tværs, og derfor er det også klart, at det koster på den sociale konto, siger han.

Savner skolen Fordi eleverne har været så gode til at overholde restriktionerne, så har der ikke været et eneste tilfælde af coronasmitte blandt elever eller deres lærere. Der har været et par enkelte hjemme i isolation, fordi de har været nære kontakter til andre smittede. Derfor håber Simon Smidt Jensen, at eleverne meget snart kan komme tilbage i skolen.

- De savner at gå komme i skole. De savner deres venner og hele det sociale. En af lærerne fortalte den anden dag om en elev, der havde sagt: 'Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle sige det her, men jeg glæder mig sådan til at komme tilbage i skole, lyder det fra afdelingslederne, der glæder sig over, at det er sådan eleverne har det.

- Det gør mig virkelig glad, at vores elever så gerne vil tilbage i skole. Det betyder, at de trives når de er her. Jeg synes, det er trist, at situationen er som den er.

Gåturene bliver arrangeret efter aftale med elevens forældre, og er et tilbud til de elever, som lærerne kan fornemme, har brug for det. Alle restriktioner overholdes på guturerne.

- Nu ser vi hvordan det går med de her gåture, og så må vi se, hvad vi ellers kan stille op, lyder det fra Simon Smidt Jensen.