Skoleleder Susanne Bremer og afdelingsleder for 10. klasseskolen Simon Smidt Jensen håber at kunne hjælpe de elever, der ikke trives med onlineundervisning. Foto: Kim Rasmussen

10. klasseskolen inviterer til virtuelt åbent hus

På Fredensborg Skole oplever man, at endnu flere viser interesse for 10. klasse på grund af de mange restriktioner, der har præget undervisningen for 9. klasseeleverne.

Fredensborg - 22. januar 2021

Stærkt sammenhold, fede faciliteter, fokus på faglighed og gratis frokostordning. Sådan beskriver en række elever 10. klassetilbuddet på Fredensborg Skole. Nu søger skolen igen elever, og derfor inviterer den til åbent hus mandag den 1. februar fra klokken 19.00 til 21.00.

Ligesom med så meget andet bliver arrangementet præget af de gældende coronarestriktioner, og det kommer derfor til at foregå online, fremfor det sædvanlige arrangement med fysisk fremmøde på skolen.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan mødes på skolen. Vi havde håbet på, at vi kunne lave individuelle rundvisninger, men det går heller ikke, så nu forbereder vi et virtuelt åbent hus den 1. februar. Vi håber, at kunne invitere til rundvisning, så snart Covid-19-restriktionerne er ophævet, lyder det fra afdelingsleder for 10. klasseskolen, Simon Smidt Jensen.

Flere overvejer 10. klasse Netop på grund af den seneste tids coronarestriktioner, oplever skolen, at mange elever i 9. klasse og deres forældre giver udtryk for en følelse af, at eleverne er gået glip af et skoleår.

Nedlukningen har ikke alene præget undervisningen, den har også besværliggjort det sociale samvær, ligesom det endnu står uklart, om eleverne overhovedet skal til afgangseksamen til sommer.

- Der er ikke ret meget, der er som det plejer, og der er stadig en stor usikkerhed omkring afgangsprøverne, som jeg håber, vi snart får en afklaring på, siger Simon Smidt Jensen og peger på, at der - netop på grund af det noget anderledes skole år - forventes at en del flere søger i 10. klasse.

- Vi oplever en del elever, der overvejer at fortsætte i 10. klasse simpelthen fordi de føler, at de er gået glip af for meget i år, og de skal selvfølgelig være meget velkomne hos os, siger han.

Fokus på udvikling Fredensborg Skoles 10. klassetilbud har i år 49 elever, hvor af cirka 20 procent af dem kommer fra Helsingør Kommune.

10. klasseskolen er i gang på fjerde år, og siden etableringen i august 2017 er det hvert år lykkedes at få op mod 96 procent af eleverne videre i enten en ungdomsuddannelse, praktik eller i arbejde.

Ifølge skolen selv tilbyder den en stærk faglig profil, uden at gå på kompromis med elevernes sociale og personlige udvikling.

Skolen tilbyder desuden tre forskellige temahold, som eleverne vælger individuelt. Her kan de vælge mellem E-sport, Krop & Bevægelse samt Iværksætteri.

Læs mere om 10. klassetilbuddet og åbent hus-arrangementet på skolens hjemmeside: www.10klasse-fredensborgskole.dk.

Fristen for at ansøge om optagelse på skolen er 1. marts 2021.