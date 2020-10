10 ældre mænd deler sorger og drømme fra scenen

Teater om at blive ældre i Egedal Byens Hus i Kokkedal

I Teater C:ntacts forestilling 'Selv granvoksne mænd drømmer', der vises i Egedal Byens Hus mandag 26. oktober kl. 19, fortæller 10 mænd om at have levet et helt liv, om deres sorger og deres drømme.