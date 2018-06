Modelflyene plejer at vække interesse, og det er muligt at få lov til selv at prøve at flyve.

10 års brag i Langstrup Mose

Den store attraktion forventes af blive laserskydningen på jagtstien, hvor man helt realistisk opleve, hvordan det er at skyde en lerdue i flugten uden at bruge hverken gevær eller hagl. For ikke at tale om junior jæger-campen midt på Langstrupstien, hvor der parteres fugle og uddeles smagsprøver af samme.

Den lille grusvej fra Langstrup til modelflyveklubben og Asminderød Grønholt Jagtforenings skydeanlæg er lukket på Oplevelsesdagen. I stedet må man køre ned til Nivå-krydset på Kongevejen og dér tage vejen mod Vejenbrød. Lige efter man er kørt over motorvejen fortæller skilte og flinke folk, hvordan man kommer ned til Oplevelsesdagens P-plads - stedet hvorfra toget eller spadsereturen begynder for at ende ved alle Oplevelsesdagens oplevelser - som selvfølgelig er gratis! Ved indkørslen til P-pladsen får alle et kort over aktiviteternes placering.