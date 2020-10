0. klasse hjemsendt efter Corona-smitte

På Benediktevej er indskolingen på Fredensborg Skole ramt af et tilfælde af Covid19, og derfor er 0.a hjemsendt, indtil der foreligger negative testsvar for elever og personale.

Det skriver Radio Humleborg på www.humleborg.dk. Forældrene blev orienteret torsdag, hvor skolens souschef, Lise Lundby, gør en kort status. Hun fastslår, at alle retningslinjer overholdes, og det foregår i tæt samarbejde med Fredensborg Kommune. Hun skriver, at hun er blevet kontaktet af flere,med spørgsmål om sociale arrangementer, der er afholdt og planlægges afholdt i fritiden. I den forbindelse vil hun gerne appellere til, at forældre følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sociale arrangementer.