- Jeg lærte det først, da det blev for sent

Se billedserie Kim Christiansen arbejder som trafikambassadør på freelance-basis for Rådet for Sikker Trafik, ligesom han har andre jobs løbende på freelance-basis. Han har holdt foredrag om sin ulykke i 10 år og holder på et normalt år 50-60 foredrag. Foto: Allan Nørregaard

Eleverne fra 8.IA på Fredensborg Skole Vilhelmsro fik stof til eftertanke, da Kim Christiansen fra Rådet for Sikker Trafik fortalte om dengang, hans liv på et splitsekund blev ændret for altid. Særligt på ét punkt efterlod foredraget eleverne med en udvidet horisont.

Fredensborg - 29. maj 2021 kl. 06:45 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det begyndte med, at han og vennerne kørte på knallert. Hjelmen skulle helst ikke ødelægge frisuren, hvorfor den oftest hang på styret. Alkohol skulle der også til, når Kim Christiansen og vennerne i 8. klasse drog rundt på deres tohjulede fartøjer.

Men galt gik det aldrig. Derfor fortsatte han ufortrødent med at undlade at tage almindelige sikkerhedsforanstaltninger alt for seriøst, og da han som 18-årig overtog sine forældres gamle Passat, foregik turene med vennerne uden sikkerhedssele. Så langt, så godt.

Men da Kim Christiansen begynder i Forsvaret og atter kører på vejene på to en tohjulet maskine, nu en motorcykel, fælder uopmærksomheden ham for altid. Han er på vej hjem på weekend, og strækningen fra kasernen i Sønderborg til Aarhus havde han kørt på før. Men den lange uge i geledderne kombineret med torsdagens bytur med værelseskammeraterne og alt for meget fart i forhold til trafikken, gør, at få øjeblikkes uopmærksomhed bliver nok til, at han ikke kan undgå bilen foran ham. Det sidste, han husker, er bremselygternes lys. Efter få sekunders blackout og megen kaos bliver han kørt på hospitalet.

Alle eleverne i 8.IA lytter opmærksomt efter. Nogle løfter øjenbrynene. Enkelte gisper.

De lytter til Kim Christiansens historie, fordi han som trafikambassadør for Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Trygfonden hvert år tager rundt på folkeskoler og deler sin historie. Centralt i den står, at det er altafgørende med opmærksomhed i trafikken. Om man så er gående, på scooter, cykel, motorcykel eller i bil.

Kim Christiansens foredrag tager omkring halvanden time. På den tid forsøger han at plante frø hos unge, der sikrer, at de er mere opmærksomme i trafikken. Foto: Allan Nørregaard

Åbenbaring Over halvdelen af klassen har stadig hænderne oppe, adspurgt om de engang imellem kigger på telefonen, mens de cykler. Kim Christiansen forklarer undervejs i oplægget både om sin egen ulykke, men giver også generelle råd, når det kommer til sikker færdsel i trafikken. Kigger man for eksempel på sin telefon et øjeblik, mens man kører godt 20 kilometer i timen på cykel, bliver det hurtigt til 20 meter eller det, der svarer til længden af elevernes klasselokale, hvor man er uopmærksom.

Eleverne lader det synke ind, før Anna-Liv Byrsting Rislaa og Ella Juel Olsson melder sig som frivillige. Her bliver de bedt om at slå oprejst for at lade sig falde og tage fra med hænderne. Da de bliver bedt om at gætte, hvor meget fart, de får på, siger de fleste, at det må være omkring samme hastighed, som man ville køre på cykel.

Kim Christiansen, der har holdt foredraget i mere end 10 år, afslører efterfølgende, at der er tale om 3-5 kilometer i timen, hvilket burde få en til at respektere selv det, man regner som lave hastigheder.

Andre end én selv Både Kim Christiansens generelle råd, men ikke mindst hans personlige historie, som han skiftevis fortæller med seriøsitet og glimt i øjet, får eleverne i 8.IA til at reflektere.

- Jeg kommer til at tænke mere over det med telefon på cykel, siger Anna-Liv Byrsting Rislaa, der istemmes af Ella Juel Olsson.

Men hvis de skal pege på én ting, der satte gang i tankerne fra dagens oplæg, er det ikke dem selv, de tænker på. Kim Christiansens historie går nemlig også på, hvor slemt det blev for hans familie at konstatere, endda før ham selv, at han blev delvist lam og måtte vende sig til et liv i kørestol.

- Jeg har ikke på den måde før tænkt over, at det kan gå udover andre, ens familie, hvis man selv kommer noget til, siger Ella Juel Olsson.

- Og at man kun har én rygmarv. Hvis den kommer slemt til skade, er der ikke noget at gøre, supplerer Anna-Liv Byrsting Rislaa.

Eleverne i 8.IA på Fredensborg Skole fik stof til eftertanke, da de hørte om Kim Christiansens fatale færdselsuheld. Foto: Allan Nørregaard

Forebyggende eftertanke Selvom eleverne har hørt interesseret efter, lød det indledningsvist i oplægget, at Kim Christiansen plejer at håbe, klasserne han besøger, skulle have haft tysk, så hans oplæg med garanti ville være mere spændende end undervisningen. I dag skulle 8.IA have haft samfundsfag, hvilket ifølge Kim Christiansen går godt i tråd med hans oplæg og hovedpointen fra det:

- Det er ikke, fordi jeg vil stå her og lege politimand og sige til jer, hvordan I skal opføre jer og gøre tingene. Men jeg håber, at min historie kan være med til at gøre, så man tænker over tingene, før de sker, og ikke når man ligger på hospitalssengen. Der er det for sent. Jeg lærte det først, da det blev for sent. Se flere billeder fra foredraget, herunder også røntgenfotografi af Kim Christiansens rygsøjle efter uheldet, ved at klikke på billedserien øverst i artiklen.