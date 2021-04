Se billedserie Løbeklubberne i Fredensborg har fået 45 medlemmer under coronanedlukningen. Foto: Lasse Olsson

Send til din ven. X Artiklen: Idrætsforeninger i Fredensborg Kommune trodser corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætsforeninger i Fredensborg Kommune trodser corona

Mens idrætsforeningerne på landsplan er hårdt ramt, gik idrætsforeningerne under DGI og DIF i Fredensborg Kommune sidste år frem med 131 medlemmer

Fredensborg - 08. april 2021 kl. 06:30 Kontakt redaktionen

Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner. Landets idrætsforeninger har æret hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft på grund af corona. Og det kan ses på medlemstallene. På landsplan er der kommet 89.613 færre medlemmer i foreningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu er 2.216.675 medlemmer.

I Fredensborg Kommune er det dog lykkes at komme igennem året med en fremgang på 131 medlemmer fra 2019 til 2020, så der nu er 16.286 medlemmer i kommunens 82 idrætsforeninger under DGI og DIF.

Den største stigning i medlemstal i Fredensborg Kommune finder man i tennis, som har fået 193 flere medlemmer, mens golf og atletik følger trop med henholdsvis 180 og 122 flere medlemmer i forhold til året før.

Det afspejler sig også i top 5 over foreninger i Fredensborg Kommune, som har oplevet de største medlemsstigninger. Her er TrackFit Fredensborg, Simon's Golf Club, Humlebæk Tennis Klub, Nivå Golf Klub og Fredensborg Tennisklub repræsenteret.

Behov for at få alle tilbage I DGI og DIF er der stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner.

Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.

Formand for DGI Nordsjælland, Per Frost Henriksen, der også er byrådsmedlem i Fredensborg Kommune glæder sig over fremgangen.

"Tak til jer aktive, der har bakket op om jeres forening, jeres fællesskab, på trods af at det igennem 2020 har været svært at mødes som sædvanligt. Enhver kontingentindbetaling til idrætsforeningen har betydning for, at det er nemmere at starte op igen," siger han og tilføjer:

"Takket være en stor indsats blandt frivillige, trænere og ledere og et godt samarbejde med kommunerne har foreningerne holdt fast i deres medlemstal, meget bedre end vi turde håbe på. Lige nu skal kommuner og foreninger stå sammen om at genstarte idræts- og foreningslivet og få alle tilbage i det fællesskab vi alle elsker," siger han.