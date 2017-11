Tæt konservativt opløb og magt uden om spidskandidat

I løbet af valgaftenen så det en overgang ud til, at partiet ville få tre mandater, men partiet endte på to og en lille tilbagegang. Dermed var der spænding om det 2. mandat. For fire år siden gik mandatet til Christian de Jonquières for næsen af Thomas von Jessen, men i år var Thomas von Jessen blevet spidskandidat, og det var med til at sikre ham mandatet. Han fik 304 stemmer mod Christian de Jonquières' 268 stemmer.