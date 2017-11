Stærk S-borgmester mistede 540 personlige stemmer

Han fik 2.719 personlige stemmer ved valget for fire år siden. Tirsdag fik han 2.171 personlige stemmer, en tilbagegang på 540 personlige stemmer. Det er dog ikke noget, der bekymrer borgmesteren. Tværtimod er det et udtryk for en målrettet indsats for at få flyttet personlige stemmer længere ned på den socialdemokratiske liste.