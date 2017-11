Mandaterne er fordelt: Her er valgresultatet

Nu er valgresultatet klar for Fredensborg Kommune. I det nye byråd får Socialdemokraterne 10 mandater, Venstre får seks og De Konservative får to. Radikale Venstre får tre mandater, SF får et og Dansk Folkeparti får to mandater. Liberal Alliance kommer ind med to mandater, og Borgernes Stemme har ikke fået nogen mandater og ryger ud af byrådet. Alternativet, Nye Borgerlige og Enhedslisten har heller ikke fået nogen mandater.

Det betyder, at valgets sejrherrer er Socialdemokratiet og De Radikale, der begge har fået fremgang på et mandat. Liberal Alliance har også fået fremgang ved årets valg og er gået fra et til to mandater. Venstre mistede to mandater og Dansk Folkeparti har mistet stemmer, men dog uden at tabe et mandat.