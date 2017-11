Fejl i stemmeoptælling: Venstre tabte kun ét mandat

- Jeg synes, at det er rart, at jeg som ny spidskandidat ikke mister to mandater, sagde han og konstaterede, at Liberal Alliance ikke fik sit 2. mandat, til trods for at to byrådspolitikere valgt for Venstre var hoppet over Liberal Alliance inden for det seneste år.