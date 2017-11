Enhedslisten arbejder allerede på konkrete forslag, der skal forbedre ældreområdet. Foto: Arkiv Foto: Susanna Zenani

Enhedslisten: Der er nok at tage fat på

Fredensborg KV17 - 22. november 2017 kl. 14:55 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På trods af at Enhedslisten tabte 365 stemmer ved kommunalvalget, fik partiet stadig nok stemmer til at kunne sende Bjørn Svensson i byrådet. Han havde dog håbet på et bedre valg.

- Jeg ønskede et lidt mere prangende valg. Men jeg er glad for, at vi har generobret et mandat, og at vi nu har fire år til at gøre os mandatet fortjent, siger Bjørn Svensson.

Han har fået en plads i Social- og Seniorudvalget, og især ældreområdet glæder han sig til at sætte sit præg på.

- Vi arbejder allerede nu på konkrete forslag, der kan forbedre området. Jeg håber, at vi kan samle flertal for at arbejde imod en retning, der især giver demensområdet bedre vilkår. Men vi må se, hvor langt de andre partier vil gå, og hvor de stejler, siger Bjørn Svensson og påpeger, at der er nok at tage fat på.

Han er godt tilfreds med posterne i Social- og Seniorudvalget og udvalget for Borgerservice- og Arbejdsmarked, men havde håbet på en plads i Økonomiudvalget også.