Kort før valgstederne lukkede tirsdag var Alternativets Carl Emil Falbe Hansen at finde i NKK-hallen i Nivå. Det var også her, at flest stemte på ham. Foto: Steffen Slot

Alternativet uden for byrådet: Det vil jeg gøre bedre til næste valg

Fredensborg KV17 - 22. november 2017 kl. 14:07 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et stemmeantal på 553 fik Alternativet ikke en plads i byrådet ved dette valg. Det ærgrer spidskandidat Carl Emil Falbe Hansen, der havde håbet på mere.

- For mig har det været en læreproces. Jeg er total nybegynder i politik og helt ukendt blandt borgerne, siger han og fortæller, at valget især har lært ham at føre kampagne på Facebook.

Netop det at nå ud til borgerne og blive et kendt ansigt, mener Carl Emil Falbe Hansen har en afgørende betydning for valgresultatet.

- Jeg tror ikke, at jeg nåede at blive kendt nok. I Nivå kender de mig, og der fik jeg et godt valg. Frem mod næste valg vil jeg arbejde på at blive mere kendt i resten af kommunen, fastslår Carl Emil Falbe Hansen, der samtidig påpeger, at de få kandidater på opstillingslisten også kan have spillet en rolle for partiets synlighed - eller mangel på samme.

- Der kommer til at være flere kandidater på liste Å til næste valg. Det er jeg sikker på, siger han.

På trods af et manglende mandat fortsætter Carl Emil Falbe Hansen sin kamp for en grøn omstilling - også uden for byrådet.