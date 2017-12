'Vil du have et glasøje?': Professors fyrværkeriadvarsel hitter på Facebook

- Vil du have et glasøje, så lad være med at bruge sikkerhedsbriller nytårsaften. Sådan lyder det bramfri budskab fra Aalborg Universitetshospital i en video, der torsdag blev lagt op på hospitalets facebookside. På de to dage, der er gået, siden videoen blev offentliggjort, er den blevet set over 350.000 gange og delt mere end 5.500 gange.

I den 50 sekunder lange video fortæller Henrik Vorum, professor i øjensygdomme ved Aalborg Universitetshospital, om, hvordan man undgår øjenskader og om, hvilke skader fyrværkeri typisk giver.

Henrik Vorum selv er overrasket over, hvor populær videoen er, fortæller han til DR Nordjylland.

- Jeg er vildt overrasket over det og over, at det har så stor effekt, selvom budskabet er så alvorligt, siger han.

Sidste nytårsaften kom 25 til skade med deres øjne, fire af dem så alvorligt, at de fik varige mén, og flere øjne måtte fjernes, fortæller Henrik Vorum i videoen.

Han fremviser også et billede af et blodigt øje, som er slemt skadet af en raket. Ifølge Henrik Volmer det nødvendigt at vise det voldsomme billede.

- Skal vi komme de øjenskader helt til livs, så må vi ud med en lidt mere voldsom kampagne, siger han.

Et af hans råd er, at publikum også skal bære beskyttelsesbriller.

- Ud af de 25 skader, der var sidste år, var 10 af dem på folk, der ikke selv fyrede noget af, men bare stod og kiggede, uddyber han til DR Nordjylland.

Og øjenskaderne giver ifølge Henrik Vorum ikke kun fysiske problemer.

- Som øjenlæge har man de her patienter lang tid efter, og udover de fysiske skader giver det kæmpe psykiske problemer. Det er en alvorlig sag, så husk nu de briller, siger han.