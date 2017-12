Vi vil have let jul og nytår

Det bliver mere og mere populært at springe det besværlige hjemmearbejde over og gøre jul og nytår så nemt og stress-frit som muligt. Det fortæller DR P4 Sjælland

Et af de steder, hvor højtids-travlheden mærkes, er Comwell i Sorø.

- Vi måtte melde udsolgt i sidste uge til vores nytårsarrangement. Vi har plads til 120 deltagere, og vi er faktisk blevet nødt til at sige stop til flere tilmeldinger, siger Christina Torp, hotelchef på Comwell Sorø.

Henrik Byager, foredragsholder og kommunikationskonsulent mener, at vi generelt rejser mere, og derfor er det naturligt at vi også i højere grad tager på fx. nytårophold i stedet for at holde nytårsfesten hjemme.

- Men jeg tror også at det handler om forventningerne til at nytår skal være et brag af en fest, der overgår alt andet. Det betyder at mange ikke orker det, og derfor oplever at det både er en lettelse og en positiv oplevelse at tage ud et andet sted og fejre det, siger han til DR P4 Sjælland.