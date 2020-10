Vi elsker kaffe, men er du espresso-typen?

E for espresso:

På italiensk er ordet `espresso´ en teknisk term for at lave et skud kaffe på bestilling på en espressomaskine. Det er en hurtig ekstraktion af kaffen på 25 til 30 sekunder under et tryk på 9 bar. Vandets temperatur er omkring 75 til 80 °C og kaffen måler 25 til 30 ml i koppen.Espressoen karakteriseres af sin fyldig og intens aroma med fint skum på toppen. Skumtoppen kalder italienerne `crema´, og den udgør 10 procent af hele kaffen. Den ideelle crema defineres ud fra sin gyldne hasselnødsfarve samt hvor tæt, blød og holdbar den er. For italienerne er fire faktorer afgørende for den perfekte espresso. De kalder dem de fire M’er: Mano dell’operatore, Macchina espresso, Macinadosatore og Miscela. Frit oversat betyder det baristaens færdigheder, maskinens kvalitet, kaffekværnens kvalitet og kaffebønnerne.Italienerne bruger ikke den tekniske term `espresso´, når de bestiller kaffe. Når de ønsker en lille intens kop kaffe, bestiller de `un caffè´.Den første dampdrevet espressomaskine blev udviklet i 1901 af ingeniøren Luigi Bazzera fra Milano. I 1948 præsenterede italienske Achille Gaggia den første espressomaskine med højtryksekstraktion, der kunne producere den aromatiske espresso med det rette skum, som vi kender i dag.