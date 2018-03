Tidens præstationskultur er blevet en udfordring for frivillige organisationer som f.eks. spejderbevægelsen FDF.

Unge vælger det unyttige fra

Tidens præstationskultur får nu også konsekvenser for unges valg af fritidsinteresser. Det viser en undersøgelse udarbejdet af CUR, Center for Ungdomsstudier. Undersøgelsen er udarbejdet på foranledning af ungdomsorganisationen,Frivilligt- Drenge- og Pige-Forbund.

- Unge i dag oplever det ikke som legalt at prioritere noget, der ikke har direkte nytteværdi, fordi de i alle andre sammenhænge mødes med et krav om at skulle præstere, siger Frivilligt- Drenge- og Pige-Forbunds udviklingschef Bitten Schjødt Kjær.

- Dermed vælger de det fra, hvor mellemmenneskelige kompetencer er i fokus, og hvor præstationen ikke umiddelbart kan måles og vejes. Det er da bekymrende. Vi vil gerne give unge et ståsted at møde verden fra, der understøtter dem i at være dem, de er. De skal ikke stresses gennem tilværelsen, understreger hun.

I undersøgelsen peger både de unge selv og deres forældre på, at man i FDF blandt andet bliver god til at samarbejde og udvikler mere mod, fordi man er i et frirum og ikke oplever at blive dømt.

FDF bliver af de adspurgte unge set som et positivt modspil til den præstationskultur, som de er en del af. En kultur de både møder i skolen og til andre fritidsaktiviteter, hvor man i højere grad skal præstere sig godt, for at være en del af holdet.

Men det bliver dermed også FDFs største udfordring, når de ældste får for mange fritidsinteresser, og forældrene beder dem skære ned.

"Grunden til at jeg ikke skar håndbold væk, var fordi det har været en rigtig stor del af mig [...]. Jeg skal også bruge det, når jeg tager på efterskole og videre rundt. [...]Og så tænkte jeg, at FDF jo ikke er en fritidsinteresse, jeg sådan skal bruge i min undervisning og videre hen. Så det var det, der lå mest til højrebenet til at blive skåret væk".

Sådan siger en af deltagerne i undersøgelsen, en 14-årig pige, der er tidligere medlem af FDF.