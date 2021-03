De byggesagkyndige har lige nu så travl med at lave tilstandsrapporter, at bolighandler bliver forsinkede.

Travlhed hos byggesagkyndige forsinker nye boliger til salg

Du vil gerne sælge din bolig, og en mulig køber står på spring til at skrive under. Men processen forsinkes lige nu, fordi de byggesagkyndige, der skal udarbejde tilstandsrapporter er presset helt i bund grundet den store efterspørgsel efter at købe og sælge boliger. Det fortæller den store boligmæglerkæde, Nybolig.

-Lige nu oplever vi en stigende ventetid på at få lavet tilstandsrapporter og energimærker, som er forudsætningen for at få solgt sin bolig, siger Nyboligs kommunikationschef, Thomas Hovgaard.

Ifølge ham knokler de byggesagkyndige på overtid, men den aktuelle mængde boligsælgere er så høj lige nu, at ventetiden stiger.

Har man gået i overvejelser om at sælge et stykke tid, vil man sikkert have opdaget, at netop dette forår er ekstraordinært gunstigt at sælge i, så derfor er det selvfølgelig ærgerligt, hvis man skal vente, men man kan desværre ikke med et fingerknips trylle flere bygsagkyndige frem, det kræver særlige kompetencer, og man bør selvfølgelig aldrig gå på kompromis med kvaliteten, siger Thomas Hovgaard, der håber og forventer, at ventetiden vil falde igen i løbet af foråret.