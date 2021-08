Tjek din pensionsopsparing

I disse dage lanceres ordningen Tidlig Pension, og tidligere i år besluttede folketinget at give mulighed for skattefrit at hæve indbetalinger til efterlønsordningen. Derfor er der lige nu, uanset hvor du er i dit liv, god grund til at overveje, om den måde du sparer op på, stadig er den bedste for dig.

Fra d. 1. januar 2022 kan du få udbetalt dine indbetalinger til efterløn uden at betale skat af pengene. Det er en god mulighed, hvis du ikke har fordel af at fortsætte i ordningen. Det er dog ikke kun et spørgsmål om efterløn, da ordningen også giver dig ret til seniorjob.

Endelig bør du altid sørge for at samspillet mellem din pensionsopsparing og dine offentlige pensioner er optimeret. Det kan eksempelvis som hovedregel kun betale sig for dig at spare op i ratepensioner og livrenter, hvis du betaler topskat, eller hvis det ikke giver modregning i folkepensionens pensionstillæg. Ellers er det bedre for dig at spare op på andre måder.

Derfor skal du optimere din pensionsopsparing

Der er gode grunde til, at du bør optimere din pensionsopsparing. Det gælder om at sikre, med så få opsparingskroner efter skat som muligt, at du har de penge, du har brug for i pensionstilværelsen, og at de er til rådighed, når du ønsker det. Derudover forbedrer du dine muligheder for at leve, som du vil med de reserver og den sikkerhed du ønsker.

Det handler om at skabe det bedst mulige afkast efter omkostninger og skat med et minimum af risiko. Det lyder enkelt, men i praksis er det ret svært at sikre gennem livet, medmindre du løbende følger med i regler og marked.

Det har stor betydning for din formue og muligheder i pensionstilværelsen, at du optimerer din pensionsopsparing. Modregningerne beskrevet ovenfor kan løbe op i mange hudrede tusinde kroner.

Alene folkepensionens pensionstillæg udgør omkring 5000 kr. om måneden efter skat for mange pensionister (singler). Dermed kan du fjerne op til 1,2 mio. kr. i modregning over 20 år ved at spare rigtigt op og udbetale dine pensioner på den rigtige måde.

Den største gevinst ved at optimere din pensionsopsparing får du ved at tilpasse risiko og minimere omkostninger i opsparings- og udbetalingsperioden. Forskellen mellem den billigste og den dyreste ordning på markedet er ofte op mod 3 %-point om året. Ved at minimere omkostningen på din pension i en periode på 30 år, kan du mere end fordoble din opsparing.

Sådan hjælper uafhængig pensionsrådgivning dig