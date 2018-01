Tænderne har brug for flere tandlæger

Manglen på tandlæger kan blive ligeså stor som mangelen på læger, siger Erik Frauvne.

Han driver tandlægeklinik i Skagen, men har overblikket som bestyrelsesmedlem hos Praktiserende Tandlægers Organisation.

- Vi mærker allerede nu, at der er for få tandlæger. Som nævnt kommunale men også almen praktiserende tandlæger. Og det vil kunne mærkes de kommende år især i yderområderne, fordi mange står til at at gå på pension, siger han til DR Nordjylland.

Hvis tandlægerne i fremtiden skal tilse samme antal patienter som i dag, forudser Sundhedsstyrelsen i sin seneste prognose, at der i 2035 vil mange tusinde tandlæger.

- Det vil koste på sundheden. For når folk får længere til tandlægen, vil nogen droppe eftersynene, forudser Erik Frauvne.

Tandlægerne organisation anbefaler derfor, at der bliver skabt grobund for at optage flere studerende.

Men Sundhedsstyrelsen vil ikke lave nye anbefalinger om optaget, før en ny tandlægeprognose udkommer i 2019.