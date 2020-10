En tændt lampe signalerer, at der er nogen hjemme og dermed til at holde indbrudstyven væk.

Tænd lyset og stop tyven

Tænd lyset og hold indbrudstyven væk. Sådan lyder opfordringen fra Nordsjællands Politi.

Flere mørke timer giver nemlig indbrudstyvene gode arbejdsbetingelser, og derfor lyder et af rådene fra politiet, at det er en god idé at sørge for, at der er lys både i og omkring boligen.

- Et mørkt hus signalerer ”ingen hjemme”. Derfor er det en god idé at anskaffe sig nogle tænd-og-sluk-ure, så der automatisk bliver tændt og slukket lys i forskellige dele af boligen, selvom man ikke er hjemme, siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston fra forebyggelsescentret i Nordsjællands Politi.

Ud over lys i boligen kan bevægelsessensorer, som tænder lys når nogen nærmer sig boligen udefra, også være med til at virke afskrækkende på ubudne gæster. Det gør det sværere for tyven at gemme sig og lettere for naboen at se, hvad der sker.

Og netop naboer og godt naboskab er vigtigt for at undgå indbrud. Naboer, som holder øje med hinandens huse og eventuelt lægger en skraldepose i naboens skraldespand eller parkerer ved de huse, hvor der ikke er nogen hjemme, er med til at få flere huse på vejen til at se beboede ud. Og så skal man hilse på dem, som man ser i sit nabolag.

- Når man hilser, viser man også en eventuel tyv, at vedkommende er blevet set, og det kan få tyven til at opgive sit forehavende. Og så er det vigtigt, at man ringer til os, hvis man ser et indbrud, der er i gang eller opdager nogen i nabolaget, som opfører sig mistænkeligt, siger Brian Stybe Grayston.