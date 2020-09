Strømmen bliver dyrere mellem 17 og 20

Så hvis du vil spare lidt på strømudgifterne, er det en god idé at udsætte de elkrævende projekter, som kan udsættes - det kunne være at undlade at starte opvaskemaskinen, støvsugeren, vaskemaskinen eller tørretumbleren - mellem klokken 17 og 20.

Lige nu tager SK Forsyning henholdsvis 19,17 og 45,09 øre pr. kilowatt, mens Cerius skriver på dets hjemmeside, at prisen er henholdsvis 19,79 og 59,99 øre for lav og høj takst.

Bruger du strøm mellem klokken 17 og klokken 20, kommer du til at betale en væsentlig højere nettarif (pris for transport af el), end hvis du bruger strøm i løbet af resten af dagen. Den lave takst vil ligge på omkring 20 øre pr. kilowatt. Den høje vil være cirka det dobbelte. Det kan variere lidt fra elselskab til elselskab.

Tænk dig om, inden du sætter elstikket i kontakten. For i vinterhalvåret er det dobbelt så dyrt at forbruge el mellem klokken 17 og 20 end i resten af døgnet. Foto: Colourbox

Tidsdifferentierede tariffer gør prisen for at transportere el afhængigt af tidspunktet og er en måde at fordele belastningen i elnettet bedre end i dag, hvor elforbruget stiger kraftigt mellem kl. 17 og 20. Landets 3,4 mio. elmålere vil hver time sende forbrugsdata videre, således at det er muligt for alle private husstande at købe og betale deres strøm på timebasis. Det er Energinet, som står for indsamlingen af hver enkelt forbrugers data.

Det er Folketinget, som har vedtaget, at alle forbrugere - det vil sige 3,4 millioner husstande - 1. januar skal have foretaget elaflæsning hver time. Derfor har de forskellige el-forsyningsselskaber også haft travlt med at udskifte gamle elmålere hos forbrugerne med nye fjernaflæste elmålere.

I de kommende år skal Danmark gennem en grøn omstilling. Væk skal olie- og gasfyr og benzin- og dieseldrevne biler. I stedet skal vi opvarme vore huse med varmepumper, fjernvarme og strøm fra solfangere og vindmøller. Vore forurenende biler skal erstattes af biler drevet på el.

Den omstilling vil kræve en kæmpe belastning af vores elnet.

Ved at indføre forskellige priser i løbet af døgnet, håber myndighederne derfor på, at vi som forbrugere er med til at tage toppen af belastningen ved at sprede vores el-forbrug ud over hele døgnet i stedet for som det er nu at overbelaste elnettet nogle få timer omkring spisetid.