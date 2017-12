Stress og angst: Sådan forbereder du din hund på nytårsaften

"Det varierer meget fra hund til hund, hvor stressende de oplever nytårsaften. Nogle hunde bliver så stressede, at de skal medicineres, og andre kan nøjes med at ligge i skødet hos ejeren. Men uanset hvor stresset den enkelte hund bliver, så bør man som hundeejer altid planlægge en nytårsaften, hvor der også er taget hensyn til hunden," siger Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr hos Dyrenes Beskyttelse.

'Spredes som ringe i vandet'

Hunden kan blive bange for andre høje lyde eller blive mere stresset til næste nytår, hvis ikke der tages hensyn til hunden nytårsaften.

"Den store stress og angst, nogle hunde oplever nytårsaften, kan spredes som ringe i vandet til andre situationer som torden og skybrud. Angsten forsvinder ikke af sig selv, men kan udvikle sig i en negativ retning og blive til stor gene for hunden. Nytårsfejringen er en fest for os, men en skræmmende aften for familiehunden, fordi alle vaner brydes i kombination med enormt høje lyde og lysblik. Derfor må vi som hundeejere tage de hensyn, der gør at hunden ikke bliver så påvirket, at den også begynder at føle angst i hverdagen," forklarer Jens Jokumsen.

Der er mange ting, man som hundeejer kan gøre for at skærme sin hund. Målet med alle tiltag skal altid være, at hunden kommer til at føle så meget tryghed som muligt - trods nytårsspektaklerne.