Se listen: Her sker de fleste ulykker med cyklister

Desværre sker der alt for mange ulykker med cyklister, som kommer alvorligt til skade, når de kører igennem et kryds.

Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

I alt blev 81 cyklister dræbt, og 1.744 kom alvorligt til skade i krydsulykker fra 2012-16, viser tal fra Vejdirektoratet. Det svarer til, at to ud af tre alvorlige cykelulykker sker i kryds, men de fleste ulykker kunne undgås, hvis cyklisten og bilisten orienterede sig bedre.

- Når vi opfordrer både bilister og cyklister til at orientere sig to sekunder mere, handler det om, at det er et fælles ansvar, at vi alle kommer sikkert gennem krydset. Mange ulykker med bilister og cyklister kan undgås, hvis begge parter kigger sig bedre for og sikrer sig, at man ikke misforstår modpartens intentioner i krydset, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.