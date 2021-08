Se hvor der er blevet solgt flest boliger

I to sjællandske kommuner er salget af boliger gået ekstraordinært godt i 2021. Så godt, at de kan presse sig ind i top ti over de kommuner, der har haft mest gang i boligsalget i 2021.

Det oplyser boligsiden.dk, der har lavet en oversigt over de ti kommuner, som topper boligsalget i år.

De to lokale sjællandske kommuner er Næstved og Roskilde, som henholdsvis placerer sig som nummer 5 og 6 på listen. I Næstved er der blevet solgt 418 boliger og i Roskilde 414. Dermed er Roskilde rykket tre pladser ned af listen, når man sammenligner boligsalget med første halvår af 2020.

Silkeborg topper listen for 2021 med 622 salg, mens der i Horsens er blevet solgt 618 boliger. Den midtjyske kommune, Herning, er sprunget højt i boligsalget og har med 446 solgte boliger rykket fra en placering som nummer 9 til nummer 3.

Salget af huse er steget i alle postnumre i top 10, men Herning er sprunget højere end alle andre. Her er priserne lavere end i de fleste andre byer i top 10, og der er motorvej, gode togforbindelser og supersygehus. Sidst men ikke mindst er det jo også en ung by med mange virksomheder, arbejdspladser og kulturelle tilbud, der gør den attraktiv for mange danskere,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør på boligsiden.dk