Der er stor forskel, hvad man har i indtægt i Danmark. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har helt ned på sogneniveau lavet en gennemgang af den gennemsnitlige indkomst for danskere i beskæftigelse. Indtægten er næsten fem gange så stor i det rigeste sogn i forhold til det fattigste.

Se her om du bor i et rigt eller fattigt område

Fortæl mig hvor du bor, og jeg skal sige dig, hvor meget du tjener....

At danskerne er skævt fordelt rent økonomisk og indtægtsmæssigt er ikke noget nyt. Bor du på Lolland er du en fattigrøv, men bor du i Nordsjælland er du rig. Sådan er opfattelsen. Det er der ikke noget nyt i. Og den opfattelse holder fortsat stik. I hvert fald hvis man ser på den kortlægning af danskernes indkomst, som Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd har foretaget.

Det nye er at erhvervsrådet har lavet en kortlægning af danskernes indkomst, som går helt ned på sogne-niveau. Og at økonomisk ulighed sagtens kan eksistere klods op af hinanden - fra sogn til sogn. Opgørelsen dækker 2000 sogne i Danmark. Kun sogne med under 200 indbyggere er udeladt af oversigten.

I det store geografiske område, som sn.dk dækker når man begge yderpunkter. Vi har de laveste indkomster - og de højeste.