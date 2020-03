Regeringen har anbefalet alle danskere på rejse i udlandet til at komme hjem.

Se her hvad der sker, når myndighederne fraråder rejser til udlandet

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du lige nu er på rejse i udlandet eller står til at rejse ud.

Den danske regering opfordrede fredag danskere på rejse i udlandet til at vende hjem hurtigst muligt. Rergeringens opfordring blev givet i lyset af den tiltagende udbredelse af coronavirus, Covid-19.

- Forsikringsselskaberne forventer et øget pres på telefonerne som følge af de seneste udmeldinger fra Udenrigsministeriet. Men selskaberne vil naturligvis forsøge at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt, siger vicedirektør Thomas Brenøe, Forsikring & Pension.

Har man selv planlagt sin rejse, kan forsikringsselskaberne i nogle tilfælde hjælpe. Som udgangspunkt skal man kontakte sit flyselskab og få sin rejse ændret. Har man behov for hjælp, kan man kontakte sit forsikringsselskab.

Hvis du er ude at rejse

Hvis du står for at rejse ud

Hvis du trods anbefalingerne fra Udenrigsministeriet alligevel vælger at rejse, kan du ikke være sikker på, at rejseforsikringen dækker skader under rejsen eller hjælp til hjemtransport. Nogle forsikringsselskaber dækker i denne situation, men der er også selskaber, som ikke gør.

Du bør meget kraftigt overveje, om tidspunktet er det rette for at rejse udenlands. I den konkrete situation, vil mange danske rejsende blive kontakte af deres flyselskab eller rejsearrangør.

- Forsikringsbranchen står naturligvis også parat til at hjælpe kunderne med råd og vejledning - og dækning i det omfang, det er muligt. Hvis man ønsker at afbestille, vil dækningen fra forsikringsselskabet blandt andet være afhængig af, at rejsen ikke refunderes af rejsearrangøren eller flyselskabet, siger Thomas Brenøe.