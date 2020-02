Sælg boligen om vinteren, mens andre tøver

- De fleste har en idé om, at boligmarkedet fryser om vinteren, men faktisk er de kolde måneder og især juleferien og januar de tidspunkter på året, hvor boligudbuddet er lavest, og der er dermed et åbent vindue for at sælge sin bolig, forklarer Nyboligs direktør, Peter J. Mattsen.

Foråret er højsæson for at sætte til boligen til salg, men faktisk er vinteren et rigtig godt tidspunkt at sælge boliger på eller gøre overvejelser om tilbygning. Det vurderer ejendomsmæglerkæden Nybolig.

Ifølge Peter J. Mattsen er det nemlig ikke en altafgørende faktor for et boligsalg, at haven står i fuld flor og fuglene pipper.

- I de kolde og mørke måneder har folk faktisk tid til at gå på boligjagt, og de fleste behøver ikke en lun forårsdag for at få et godt indtryk af en bolig. Hvis man kan se kvaliteterne af en bolig i den mørke tid, så kan man godt have en forventning om, at den er endnu mere attraktiv, når dagene bliver lysere og alt er grønt, understreger Peter J. Mattsen.