Sådan undgår du negativ rente i banken

I Finanshuset i Fredensborg taler vi dagligt med kunder, der både er forargede og bekymrede over, at de nu skal betale for at have penge i banken. Det har vi stor forståelse for. Men hvordan er det egentlig kommet så vidt, at du skal betale negativ rente i banken som privatkunde.

De seneste år er det blevet helt almindeligt for mange danskere at have rigtig mange penge stående kontant i banken. De står ofte på almindelige konti til nul % i rente. Det er i reglen en dårlig ide, hvis ikke du skal bruge pengene til forbrug eller større investeringer i den nærmeste fremtid. Men der er altså meget almindeligt.

Det har betydet, at obligationsrenterne er faldet, så det nu er muligt at finansiere sin bolig over 30 år til en fast rente på blot ½%. Samtidig er aktiekurserne steget, fordi virksomheder har kunnet låne billigt, og fordi den lave rente har holdt forbruget oppe.

Siden Finanskrisen har centralbankerne forsøgt at inddæmme krisen. Det har de blandt andet gjort ved at sænke renten og pumpe milliarder af euro, dollar og yen ud i økonomien for at holde gang i hjulene.

Investerer du eksempelvis i ejendomme, usikre virksomhedsobligationer og aktier, er afkastet usikkert på kort sigt. Derfor kan og bør du som investor forlange betaling for denne risiko i form af et større forventet afkast set over en længere periode.

Set i et økonomisk perspektiv er negativ rente på indskud, en del af en naturlig økonomisk proces, hvor investorerne presses ud ad risikokurven. Afkastet bliver negativt, når pengene sættes i banken eller i sikre statsobligationer fra lande som Danmark og Tyskland. Det presser investorer til at tage en vis risiko for at opnå et positivt forventet afkast.

Sådan undgår du negativ rente

Den negative rente betyder med andre ord, at pengene skal ud at arbejde for at give et afkast. Det er ikke nok at lade dem stå i banken og samle støv, for her vil pengene stille og roligt bliv ædt op af negativ rente og inflation.

Det er dog ikke alle, der er villige til at tage en risiko for at få et afkast på lang sigt. Det er i høj grad netop de forsigtige investorer, der bliver ramt af de negative renter.

Hvad kan du, som forsigtig investor, gøre for at undgå negativ rente?

1. Indskud med rente

Det mest udbredte alternativ til negativ rente i de traditionelle banker, er banker, der har specialiseret sig i indlånskonti med ”høj” rente. I øjeblikket kan to banker anbefales: Bank Norwegian og Santander Consumer Bank.

Begge banker er dækket af den norske indskydergaranti, der garanterer indskud op til 745.000 kr. inklusive påløbende ikke tilskrevne renter. Par kan oprette hver sin konto og dermed indsætte op til i alt 4 x 745.000 kr. i de to banker til en positiv rente på aktuelt 0,2-0,35 % om året.

2. Se på din samlede økonomi

Et andet alternativ er at se din privatøkonomi i et større perspektiv. Måske kan det betale sig for dig at nedbringe dyr gæld? - Det vil sige gæld med en rente på mere end et par procent.

Måske kan nogle af pengene med fordel placeres på en pensionsordning og give fradrag i skat.

Eller du kan måske med fordel låne eller forære nogle af pengene til børn og børnebørn som et led i arveplanlægningen. Er I gift og har 2 børn og 4 børnebørn, kan I give 2 x 6 x 67.100 kr. = 805.200 kr. (2020). Derudover kan I give 23.500 kr. til svigerbørn.

3. Investering kan være en delløsning

En tredje mulighed er at investere pengene, her mener jeg ikke udelukkede i aktier, da der er mange andre muligheder med lavere risiko. Du kan eksempelvis investere i investeringsfonde med lav risiko og en horisont på mindst 3-4 år, hvor du kan forvente et årligt afkast på mindst 1 % i perioden.

Er din jeres formue større end et par millioner, og skal en del af pengene ikke bruges de næste mindst 7 år, vil det ofte give god mening at investere i solide aktiefonde. Gå efter lave omkostninger og stor spredning blandt store og sunde virksomheder med et stabilt langsigtet indtjeningsgrundlag og stor egenkapital.

5 alternativer til negativ rente på indlån