Sådan undgår du at ukrudstbrænderen sætter gang i den store ildebrand

- Ukrudtsbrændere er meget nemme at betjene, men de er også årsag til mange skader, fordi brænderen skaber meget høje temperaturer. Den stærke varme har derved nemt ved at antænde tørre blade, kviste og affald på jorden, siger salgschef Jimmy Andersen fra Topdanmark i Vestegnen.

Fra 2007 til 2016 er mindst 1540 brande opstået ved brug af ukrudtsbrændere, hvor brandvæsnet har måtte tilkaldes, viser en opgørelse fra Beredsskabsstyrelsen.

Lad derfor være med at hive ukrudtsbrænderen frem, når der er varmt og tørt vejr. Blandingen af høje temperaturer, ingen nedbør og blæst er en farlig kombination, lyder det fra Jimmy Andersen.

- Vi anbefaler, at man kun svitser ukrudtet, når jorden er fugtig, og der er nogenlunde læ. Hold derfor øje med vejrudsigten og find udkrudtsbrænderen frem, når der overskyet og lige efter en regnbyge, siger han.

Et andet råd lyder, at man skal undgå at brænde ukrudtet for hårdt, for det kan også være med til at starte en brand.

- Når man ligefrem brænder ukrudtet, påvirkes området omkring ukrudtet også af den stærke varme, og det øger risikoen for brandskader. Vi ser tilfælde, hvor meget tørre plæner eller hække er blevet antændt. Sker det, så kan det nemt brede sig til carporten og huset, siger Jimmy Andersen.

Topdanmark anbefaler derfor, at området omkring ukrudtet fejes eller rives, inden brænderen hives frem.