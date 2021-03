Det kræver hårdt arbejde at fjerne mos fra græsplænen med håndkraft. Foto: Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Sådan slipper du for mos i græsplænen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan slipper du for mos i græsplænen

Forbrug - 23. marts 2021 kl. 09:59 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen

Vil du gerne have en flot og grøn græsplæne, så skal du snart i gang med at fjerne den mos, som i efteråret og vinterens løb har sneget sig ind i din plæne. Mossen fjerner du bedst ved at foretage en gennemgående gennemrivning af græsplænen. Du kan selvfølgelig vælge den hårde fremgangsmåde og bruge en græs- eller løvrive, men det er et langsommeligt og slidsomt arbejde. Bedst er det at benytte en plænelufter eller vertikalskærer, der river mosset op og samtidig tager det visne græs med sig. Du skal først gå i gang med at ordne plænen, når der er kommet lidt varme i luften og græsset er begyndt at gro. Det sker typisk omkring marts, april og maj afhængig af vejret. I den periode vil mosset fortsat være gult og sidde løst og derfor være nemmest at fjerne. Sådan noget afrevet mos fylder utrolig meget, så du skal nok have en del affaldsposer klar og efterfølgende afsted til genbrugspladsen med dit grønne affald.

Derfor overtager mos din græsplæne



Video: Haveselskabet

Vælg forskellige græssorter Når mossen er fjernet, skal du så nyt græs på de bare pletter. Mos kommer, hvor græsset ligger i skygge. Derfor vil det være en god idé at vælge forskellige græssorter til din plæne som passer til mængden af sol og skygge. Når græsplænen er genetableret, er det vigtigt, at du holder den. Det sker ved at du slår den regelmæssigt. Du skal dog ikke gå under en klippehøjde på 4 centimeter. Klipper du plænen helt tæt, vil den nemmere blive slidt, hvilket skaber grobund for, at mosset kan komme igen.

Generelle råd Når du klipper græsplænen i foråret, så lad det først ske, når græsset er groet til og plænen er blevet lidt langhåret. Forud for vinteren skal du også efterlade plænen lidt langhåret. Det er en god idé at lade det afklippede græs ligge på plænen. Det er med til at gøde. Du kan også med fordel tromle din græsplæne. En tur med tromlen er også med til at holde mos nede og skabe bedre vækstbetingelser for græsset.

Gødning, topdressing og kalk Det er også en god idé at give din græsplæne en gang gødning. Du kan vælge enten en organisk gødning, som typisk er lavet ud af hønselort eller en kemisk gødning, der er kunstig fremstillet.

Start med at gøde i april og herefter hver anden måned frem til efterår. Man kan få gødning tilsat mosfjerner. Den skal blot bruges i starten af sæsonen. Vil du være rigtig god ved din græsplæne, så giv den en topdressing. En topdressing består af fint sand, kompost og evt. harpet muld - det vil sige jord uden sten. Læg et lag på cirka 0,5 centimeter. Er der huller i plænen kan du fylde dem ud med topdressing iblandet græsfrø. Topdressing til ikke tilføres hvert år. Lad der gerne gå 2-3 år, før du igen giver din præsplæne en sådan. Du kan også vælge at tilføre kalk til din græsplæne. Det skal ske uden for græssets vækstsæson. Når du kalker græsplænen, forhøjer du jordens pH-værdi. Derfor skal du kun tilføre kalk, hvis jordens pH-værdi er under 5,5.

Inden ud kalker, vil det være en god idé at få undersøgt ph-værdien i jorden ved hjælp af en jordanalyse. Kilde: Haveselskabet og Bolius