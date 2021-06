Det er en god idé at klippe hæk og buske ned, så en tyv har sværere ved at gemme sig.

Sådan sikrer du dit hjem

Selv om antallet er indbrud er styrtdykket, og vi skal helt tilbage til 1977 for at finde et tilsvarende lavt antal indbrud, som har vi i Danmark fortsat langt flere indbrud pr indbygger end vore nabolande. Det oplyser hjemmesiden Bo Trygt, som er skabt af skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Syv ting kan sikre din bolig

For at sikre dit hus bedst muligt er der ud over videoovervågning syv ting du nemt kan gøre for at sikre din bolig:

1: Sæt en kraftig hængelås på redskabsskuret.

I skuret vil tyven kunne hente værktøj, redskaber eller en stige, der kan lette indbruddet. En kraftig lås vil måske få tyven til at gå et andet sted hen, hvor adgangen er nemmere.

2: Monter et indvendigt greb med lås på din terrassedør. Gerne en kodelås. Som oftest stikker tyven af gennem en terrassedør. En dørlås vil være en forsinkelse, når tyven stikkker af med de stjålne effekter.

3: Sæt sikringsbeslag på vinduerne

Tyve kommer ofte ind ad vinduer. Har en tyv et koben, kan han på ingen tid bryde et vindue op. Men er der sikringsbeslag indvendigt på vinduet, er det mere besværligt at brække det op.

4: Skru glaslister fast med sikringsskruer

På de fleste trævinduer sidder glasset fast i vinduesrammen ved hjælp af glaslister, og i vinduer fra før 1989 er glaslisterne oftest blot sømmet fast. Tyven kan derfor let afmontere listerne og trække glasset ud.

5:Skift låsecylinderen

Låse bliver slidte, og mange gamle låse er nemme at få op med en dirk, bankenøgle eller låsepistol. Derfor er det en god idé at udskifte låsecylinderen i din lås, gerne hvert femte år. Det bedste er en lås, der både er borefri og dirkefri.

6: Installér udendørs lys med sensor

Udendørs lamper.med sensor eller timer kan sørge for, at dit hus lyser op i mørket. Sensorstyret lys med bevægelsesføler er den bedste løsning, da den tænder automatisk ved bevægelse omkring boligen, og dermed øger sandsynligheden for, at en nabo opdager en eventuel tyv.

lacér udendørs lamper ved indgange som døre og indkørsler og tæt ved terrassedøre eller vinduer, som ligger bag huset - helst, hvor naboerne kan se dem.

7: Klip hækken, beskær buskene og få Nabohjælp

Tilmeld dig Nabohjælp sammen med dine naboer og genboer, så I sammen kan holde øje med hinandens huse.

Klip hækken ned, så den er højst 1,6 meter og gerne kun 1 meter høj.

Fjern eller klip de store hække/buske/træer ved dit hus ned, der kan skjule en tyv, mens han bryder ind.

Gør det svært for tyven at komme om til terrassedøren eller de vinduer, der ikke kan ses fra vejen ved fx at have lavt hegn eller lav hæk med låst låge mellem for- og baghave.