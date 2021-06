Sådan må du overvåge

Du må gerne sætte et overvågningskamera op som privatperson, men du må kun overvåge din egen matrikel. Det vil altså sige, at placerer du overvågningskameraer indendørs eller udendørs, må de ikke optage et område, som ikke hører til din private grund.

Du må altså ikke kunne se med, hvad der foregår på vejen eller fortovet foran dit hus. Du må heller ikke placeret et kamera således, at du kan se ind på din nabos grund.

Men ingen regler uden undtagelser. For sætter du et kamera op for at overvåge indgangen til dit hus, og det betyder, at du kommer til at filme et sted, hvor der er almindelig færdsel og adgang, så må du faktisk godt det.

Men du må på ingen måde gemme optagelserne. Så skal du overvåge, skal det ske i realtid.

Det er en god idé at sætte et skilt op, der fortæller, at her er der overvågning. Men det er ikke et krav, hvis overvågningen kun ser inde på din egen matrikel.