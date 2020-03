Sådan hjælper du naturen i din have

- Du behøver ikke give slip på hele din have eller sløjfe alle bede for at give plads til naturen. Bare et hjørne af haven, hvor de visne blade får lov at ligge og ukrudtet kan stå, er et stort skridt i den rigtige retning, fortæller faglig rådgiver i Haveselskabet Rie Birk Lauridsen.

Hvis man spørger i foreningen Haveselskabet, så skal du benytte dig af coronakrise-situationen til at omlægge nogle have-vaner, således at naturen får mere plads.

Nye havevaner vil hjælpe naturen

For hvis du og de knap to million andre danskere, som har adgang til have, ændrer bare lidt i deres have-vaner, vil vi kunne hjælpe naturen i Danmark rigtig godt på vej. Og det er der brug for i disse år, hvor klimakrisen kradser, og hvor naturen er sat under pres på grund vores ensartede måde at behandle den på.

- Biodiversiteten - altså variationen - i den danske natur er truet. Det er et faktum, vi bliver nødt til at se i øjnene, og en udvikling vi alle må tage ansvar for at hjælpe med at vende. Det siger Charlotte Garby, der er direktør i Haveselskabet.

Hun understreger, at du og andre haveejere ikke skal vende fuldstændig op og ned på livet udenfor terrassedøren. Faktisk skal der blot små ændringer til for at få store forandringer.

F.eks. ved at bruge lidt mindre areal af haven på fliser eller tætklippede græsplæner.