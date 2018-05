Motorcykelsæsonen er ved at gå i gang, og derfor er det vigtigt at gøre motorcyklen forårsklar.

Sådan gør du motorcyklen forårsklar

Motorcykelsæsonen er så småt i gang, selvom det helt optimale vejr stadig lader vente på sig. Kværnen har måske allerede været ude at køre i vinteren, eller måske har den været gemt væk i garagen. Uanset hvad, så er det en god idé at give den en kærlig hånd med en omgang forårsrengøring, og det er der flere råd til, hvordan du gør.

Dækproducenten Bridgestone Danmark giver dig her ti gode tips:

1. Udskift olie og oliefilter ved at starte motoren og lad den køre et par minutter. Tag så bundproppen af og lad olien løbe fra. Fyld ny olie og oliefilter på, hvorefter du lader motoren køre cirka et minut.

2. Tjek bremseklodser og bremsevæske. Bremklodserne skal have mindst tre millimeter belægning. Skift bremsevæsken, hvis den er mere end to år gammel.

3. Puds og smør motorcyklen. Kontrollér og puds alle kabler og greb. Gennemgå tændrør, luftfilter og slanger. Efterspænd alle dele og tjek også, at alle pakninger er tætte, så det ikke drypper fra motorcyklen.

4. Tjek lys og lygter, både forlys, baglys, blinklys og instrumentlys.

5. Tjek dine dæk, for dem skal du være ekstra opmærksom på. De bliver nemlig hurtigt falde og stive i gummiet, når de står stille vinteren over. Mønsterdybden er en millimeter, men skift hellere tidligere for at opretholde et sikkert vejgreb. Husk også at tjekke, at dine dæk ikke er mere end fem år gamle.

6. Tjek batteriet, da det kan være blevet fladt i løbet af vinteren. Efterfyld det med demineraliseret vand, lad det helt op og kontrollér forbindelserne.

7. Gennemgå alt det elektriske på motorcyklen og udskift efter behov.

8. Tjek kæden for slør og slid. Husk at rense og smøre den jævnligt, så den holder længere.

9. Vask til sidst motorcyklen og brug en lakstift på skrammer. Du kan slutte af med en lakforsegling, hvis du gerne vil have den til at skinne helt!

10. Husk hjelmen, inden du drøner ud i foråret. Tjek om den er fri for skrammer, og polstringen sidder ordenligt.