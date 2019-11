Så meget ekstra skal du betale for et hus med havudsigt

Drømmer du om at købe et hus med havudsigt. Så skal du regne med i gennemsnit at betale 1200 kroner mere pr. kvadratmeter i forhold til et hus, som ikke har kig til bølgen blå. Det skriver den danske boligside, Boliga.dk

Ifølge boligsiden betyder det, at vi er villige til at betale godt 132.000 kroner mere for et gennemsnitligt hus på 110 kvadratmeter i forhold til et hus uden havudsigt.