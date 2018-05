Prischok: Bilejere betaler dobbelt for aircondition

Du kan godt begynde at spare op, hvis du skal have efterset bilens airconditionanlæg. For nye EU-regler sender priserne på kølemiddel helt i vejret, så du i dag kommer til at betale det dobbelte i forhold til hvad det kostede for et år siden. Det oplyser autobutler.dk.

Det er krav fra EU, der indebærer, at nye biler skal bruge et særligt klimavenligt kølemiddel i airconditionanlægget. Da afgifterne på det kølemiddel, som bruges i ældre biler samtidig øges giver det nu store prisstigninger for bilejerne, som i mange tilfælde bliver præsenteret for regninger, der er dobbelt så store, end for blot et år siden.

- Et eftersyn og rens af aircondition er en relativ simpel opgave, der helst skal gennemføres hvert andet år. Men på grund af de store prisstigninger på kølemiddel koster det nu langt over 1.000 kroner hos de fleste autoriserede værksteder. Kun få mekanikere har det nødvendige udstyr til at håndtere den nye type gas og det udnytter de desværre til at skrue priserne op, forklarer analysechef Jan Sturm fra autobutler.dk.