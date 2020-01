Plantebøfferne kommer. Grøntspisere er milliarder værd

Tusinder af mennesker lever her i januar efter et nyt motto. Oven på de sædvanlige nytårsforsætter og senere års trend med en "hvid januar", det vil sige ingen alkohol, føjer der sig endnu et begreb til forsøgene på at leve et sundere liv: "veganuary", hvilket vil sige en januar uden kød. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det er den britiske organisation af samme navn, der får folk til at melde sig til en liste på internettet, hvor de kan hente gode råd til at leve en måned på plantemad. Veganuary kørte kampagne i Storbritannien i december under overskriften "bekæmp klimakaos med din gaffel", og organisationen er et element i en tendens, der stormer frem. Hvor veganere før i tiden blev sat i bås med hippier og mikromakromad, er dét at spise ikke-animalsk nu blevet tidstypisk.

Verdens største burgerkæde, McDonalds, gør det også, ligesom Burger King og mange andre madgiganter.

Det britiske magasin The Economist forudsagde for godt et år siden, at 2019 ville blive et veganerår, og det blev det. Med den voksende bekymring for verdens klima ser den udvikling kun ud til at fortsætte.

Forretningsverdenen tjener nemlig rigtig gode penge på de veganske principper. Nu hedder det bare plantebaseret.

Kentucky Fried Chicken har lanceret en plantekylling, McDonalds har fået en McVegan på menuen, og efteråret 2019 var det bedste kvartal for Burger King i mange år, ifølge koncernen på grund af salget af et nyt kødfrit tilbud, Impossible Burger (umulig burger).

Utallige andre virksomheder har også kastet sig over markedet, så man nu kan få alt fra lasagne over nuggets til pølser lavet på planter. Da et af de største firmaer på markedet, det amerikanske Beyond Meat (hinsides kød), blev børsnoteret i New York i maj, steg aktien med 163 procent, og lanceringen blev den bedste i årtier på den amerikanske børs. Firmaet er nu omkring 32 milliarder kroner værd.

- 2019 var et stort år for plantebaseret kød. Det føles som et vendepunkt, for det er kun begyndelsen og starten på et stort skifte, siger Caroline Bushnell, direktør i den private miljøorganisation Good Food Industry (god fødevareindustri), til den amerikanske avis USA Today.

Den britiske bank Barclays forudsiger, at markedet for plantebaseret mad i løbet af det næste årti kan blive mindst 900 milliarder kroner værd. Og ifølge erhvervsmediet Forbes er salget af plantebaserede fødevarer i USA steget med 20 procent på et år og ventes at nå over 30 milliarder kroner i 2019 og over 40 milliarder kroner i 2023.

Nogle analytikere tror, at der om 30 år vil blive solgt lige så meget plantefremstillet kød som rigtigt kød. Det amerikanske firma Impossible Foods (umulige fødevarer) sælger nu sine planteburgere i over 15.000 restauranter kloden rundt.