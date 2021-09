Pas på ulighed i pensioner: Forskel mellem mænds og kvinders løn

Uligheden mellem kvinders og mænds løn er steget de seneste 10 år, og det går ud over kvinders pension. Du skal gøre noget for at rette op på uligheden.

Tallene viser, at kvinder og mænds løn overordnet er blevet mere ulige. Der er dog store forskelle mellem de forskellige uddannelsesgrupper. Kun i 2 grupper er forskellen mellem kønnene mindsket. Forskellen mellem årslønnen for mænd og kvinder med lange videregående uddannelser er øget med 37 % fra 111.000 kr. i 2009 til 153.000 kr. i 2019.

Den danske pensionslovgivning er indrettet for at motivere borgerne til at spare op, gennem reduceret indkomstskat ved indbetaling og lav skat på afkast. Men systemet er indrettet sådan, at motivationen for at spare op er mindre ved lavere indkomster. Betaler du derimod topskat, er besparelsen i indkomstskatten ved indbetaling til pension ret stor (dvs. 15 %-point).

For kvinders pensionsordninger har dette betydelige konsekvenser for den langsigtede opsparing. Konsekvenser der skal korrigeres for i privatøkonomien, eksempelvis gennem større frivillig opsparing til kvinden (lavestlønnede) eller ved deling af pensionsformuerne med en ægtepagt.

Ret op på ulighed i jeres pensioner

Denne uhensigtsmæssighed kan I rette op på ved at lægge en samlet plan for opsparingen, der tager højde for forskelle i indkomst, skatteforhold og det ønskede forbrug over tid.

Betaler du ikke topskat vil eksempelvis opsparing i fast ejendom sandsynligvis være en bedre opsparing end indbetaling til pension.

Bliver du skilt, bliver du, som kvinde med lavere løn end din mand, sandsynligvis modregnet mere i pensionsindlægget, når du sparer yderligere op. Derimod vil du som mand med højere indkomst sandsynligvis allerede have spare så meget op, at der ikke sker yderligere modregning i pensionstillægget, når du indbetaler mere på pensionsordningerne.

For at undgå uhensigtsmæssige konsekvenser af jeres opsparing i pensionsordninger, bør I sørge for at få et samlet overblik over jeres opsparing og pensioner. På den måde kan I se, om der er behov for at ændre jeres indbetalinger til pensioner fremover, og om der bør skrives en ægtepagt, der sikrer, at pensioner deles ved skilsmisse.

Få overblik med uafhængig pensionsrådgivning